Surfacturation des vidanges à l’Assemblée : Me El Hadji Diouf apporte ses preuves et descend le vice questeur

Le député Me El Hadji Diouf avait dénoncé la surfacturation des vidanges à l’Assemblée nationale. Un détournement de 30 millions de FCFA mensuel avait-il accusé. En conférence de presse ce début d’après-midi à l’assemblée nationale, il a amené ses factures de vidange dans le but d’apporter des preuves. Il a par ailleurs, traité les députés Awa Niang, deuxième questeur et Zator Mbaye de menteurs. Ces derniers avaient apporté un démenti à Me Diouf.