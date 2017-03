Supposés détournement de deniers publics : Pourquoi Khalifa Sall ne pouvait pas échapper à la prison

Le face à face entre le non moins chargé de la Vie politique du Parti socialiste (PS), Khalifa Sall et le Doyen des juges n'était pas une affaire gagnée d'avance pour le Maire de Dakar. La confrontation avec le juge Samba Sall ne pouvait pas être une partie de plaisir. L'édile et ses avocats l'avaient compris, au vue du réquisitoire trop sévère du procureur de la République. " Tout le monde a suivi le procureur de la République. Dans sa sortie très singulière, il parlait aux initiés. Il leur faisait comprendre que quoi qu'il en soit, Khalifa Sall et ses proches iront en prison ", anticipait Me Ciré Cledor Ly, après le renvoi de l'audition du lundi dernier.



En réalité, les infractions de détournement de deniers publics visées par Serigne Bassirou Guèye obligent le Doyen des juges à placer les personnes poursuivies sous mandat de dépôt. Comme d'ailleurs le stipule l'article 140 du Code de procédure pénale : "À l'encontre des personnes poursuivies, par application des articles 152 à 155 du Code pénal, le juge d'instruction délivre obligatoirement un mandat de dépôt, lorsque le montant du manquant initial est égal ou supérieur à 1 000 000 Fcfa et ne fait pas l'objet de remboursement ou de cautionnement de son intégralité ou d'une contestation sérieuse ".