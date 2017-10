Supposé complot contre Macky: Thierno Alassane Sall clarifie ses relations avec Abdoul Mbaye et Idrissa Seck

Encensé par ses invités de marque lors du lancement de son mouvement, Thierno Alassane Sall a rendu à Abdoul Mbaye et à Idrissa Seck la monnaie de leurs pièces d'autant plus qu'il lui a été prêté des accointances avec ces deux leaders politiques, alors qu'il était encore dans les rangs de l'Apr.

Le théoricien de la République des valeurs a profité de la tribune que lui a offert le lancement de son mouvement politique pour revenir sur ces accusations portées à l'époque par ses anciens camarades de parti. Ces derniers ont toujours soutenu que Thierno Alassane Sall complotait avec Abdoul Mbaye et Idrissa Seck contre Macky Sall. Pourtant, TAS a révélé n'avoir jamais mis les pieds chez Abdoul Mbaye. "Je n'ai jamais été chez Abdoul Mbaye, mais des bulletins de renseignement ont soutenu le contraire. Mes anciens camarades de parti m'ont toujours reproché ma supposée proximité avec lui. Mais Dieu a exaucé leurs "prières" et nous voici aujourd'hui réunis autour d'un même idéal. Et je leur avais dit que demain, il fera jour et j'irai chez Abdoul Mbaye sans avoir besoin de raser les murs", a laissé entendre Thierno Alassane Sall.

D'idrissa Seck, il fera savoir que ce dernier est un "grand frère" qui mérite tout son respect pour ce qu'il représente pour la ville de Thiès. "La preuve, lorsqu'il est entré dans la salle, tous les thiessois l'ont acclamé", a t il relevé.