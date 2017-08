Supercoupe d’Italie : Keita Baldé Diao non retenu par Inzaghi

La supercoupe d’Italie se tiendra ce Dimanche entre la Juventus et la Lazio de Rome. Inzaghi, le coach des Biancocelesti, a livré le groupe qui fera face à la Juve. La surprise du chef est la non convocation de l’international sénégalais, Keita Baldé Diao.



« Mon équipe doit être à 100%. SI je vois ton visage et je remarque que tu es motivé tu joues, sinon il y a d’autres qui prendront ta place », explique le coach italien.



Selon Keita Baldé, cette décision de l’écarter de l’équipe n’est pas un choix sportif.



« Ma non-convocation pour la finale de la super coupe m’a profondément attristé. Ce premier match de la saison pour laquelle je me suis bien préparé, j’étais prêt à le jouer. La décision du coach, apparemment sans rapport avec des critères sportifs, me cause une détresse psychologique dont je ne peux pas évaluer les conséquences maintenant », confie Keita Baldé via une publication sur son compte twitter.



Pour rappel, Keita Baldé, en fin de contrat avec la Lazio, est suivi par la Juventus et le Milan AC.