Suicide à Diamaguène : Un jeune homme saute du haut du pont et meurt

C'est l'horreur et la consternation à Diamaguène après le décès horrible d'un individu. C'est vers les coups de 18h qu'un jeune homme est monté sur le pont avant de sauter par dessus bord et de s'écraser sur la route sous le regard médusé des passants. Il est mort sur le coup avec une tête fracassée. Pour le moment beaucoup de mystère entoure ce suicide dont les causes restent inconnues...