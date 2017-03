Succession de Fatoumata Matar Ndiaye (APR Pikine) : Bataille rangée entre partisans de Awa Niang et Maïmouna Baldé

L’ancienne vice-présidente du Conseil économique social et environnemental et Coordinatrice des femmes de l’APR à Pikine doit se retourner dans sa tombe, avec la guerre froide suscitée par sa succession à la tête des femmes de cette localité. En effet, des partisans du deuxième questeur à l’Assemblée nationale Awa Niang et ceux de Maïmouna Baldé, Directrice du Centre « Guinddi », se sont affrontés hier sans répit pour porter leur leader au pinacle. Une scène surréaliste, si on l’on rappelle encore la façon atroce par laquelle Fatoumata Matar Ndiaye a perdu la vie.