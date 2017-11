Substantielles primes des Lions : Ils encaissent déjà 16 briques en attendant les 20 du Président

Les Lions qui ont été sélectionnés pendant tous les six matches des préliminaires de la Coupe du monde peuvent se frotter les mains. Ils ont perçu chacun 16 millions en attendant la prime exceptionnelle de 20 millions offerte par le président de la République. Pour chaque match gagné, chaque Lion empoche 2 millions et un million pour un match nul. Ainsi, Kara Mbdji, Kalidou Koulibaly et Khadim Ndiaye et autres ont encaissé chacun 16 briques pour avoir participé à toute la phase. A contrario, Liz Gomis n’ira encaisser que 3 millions. En définitive, chaque Lion pourrait se retrouver avec environ 40 briques, compte non tenu des primes de qualification selon l’As …