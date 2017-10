Stuart Baxter : coach Afrique du Sud : « Jouer contre le Sénégal est plus qu'une finale »

Le ton est monté du côté de l’Afrique du Sud. Et c’est un secret de polichinelle. Ce match contre le Sénégal le 10 novembre prochain à Polokwane sera une question de vie et de mort pour les Bafana Bafana.



D’ailleurs leur entraineur Stuart Baxter n’y est pas allé par demi-mesure. Il l’a affirmé sans ambages. « Nous avons une seule option : C’est gagner les deux matchs restants (contre le Sénégal) et réserver notre billet pour la Russie. Tout le monde, moi-même y compris, les joueurs, la fédération, les médias et le public, est bien conscient qu’on ne vise rien que la victoire sur les deux matchs pour réaliser nos aspirations d’aller à la coupe du monde. Nous avons bien joué contre le Burkina Faso, donc nous devons continuer à croire qu’il est très possible de se qualifier », a lancé le technicien sud-africain à l’annonce de la publication de la liste des 26 joueurs retenus pour troubler le sommeil des lions.



« Si vous pensez que jouer contre le Burkina Faso (victoire par 3-1) le 7 octobre dernier) était une finale de la coupe du monde, je peux vous dire maintenant que jouer contre le Sénégal est beaucoup plus important qu’une finale », ajoute Baxter.





