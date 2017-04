Stoke City / Toujours relégué sur le banc : Mame Biram, pas encore au bout du tunnel

Contrairement a Babacar Khouma auteur de 7 réalisations en 15 matchs de Serie A et Famara Diédhiou auteur de 8 buts en Ligue 1 française avec Angers, Mame Biram Diouf n'a pas encore trouvé chemin des filets en Premier League cette saison. Titulaire en début de saison, "Diego" a perdu sa place dans le 11 de Mark Hughes au profit de Peter Crouch. Ce dernier a aussi perdu sa place au profit de Brahino. Depuis le début de saison, l'international sénégalais n'a été titulaire qu'a 12 reprises en 32 journées. À 29 ans, Mame Biram est entré en cours de jeu à 10 reprises le plus souvent pour jouer des bouts de matchs. L’ancien Mancunien n'a réussi qu'un seul tir cadré pour aucune réalisation. En déplacement sur le terrain de Burnley, les Potters ont été battus (1-0) pour le compte de la 31ème journée de Premier League. L'attaquant des Lions a encore évolué tout au long de la rencontre au poste de latéral droit. Samedi, lors de la défaite à domicile (2-1) contre les Reds de Liverpool pour le compte de la 32ème journée, l'international sénégalais n'a pas pu disputer la moindre minute.



À 6 journées de la fin de la saison de Premier League, c'est peu probable de voir la situation du Sénégalais évoluer. Avec l’absence probable de Sadio Mané pour la première sortie des Lions dans les éliminatoires de la CAN 2019 contre la Guinée-équatoriale en juin prochain, Aliou Cissé devrait certainement trouver des solutions pour densifier sa ligne offensive.



Source : Stades