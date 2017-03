Statu quo à la Cité Célibataire : Le Collectif des habitants en marche pour recouvrer leurs droits

Le Collectif des habitants des cités célibataires de la Sicap Baobabs et de la Sicap rue 10 ont marché ce dimanche à Dakar pour interpeller la conscience populaire sur leurs difficiles conditions de vie.



« Nous lançons un appel à tous les hommes et femmes épris de paix, de justice pour nous aider à trouver une solution définitive et durable à cette situation inique que la Sicap nous fait subir. Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour recouvrer nos droits que la SICAP continue de bafouer » a indique le Coordonnateur Samsidine BADJI.



Il ajoute, « il y'a un fait illustratif qui prouve que la SICAP est loin de s'amender à travers son service contentieux car Abdou Aziz WONE, lors de son intervention dans l'émission JAKKARLO à la Télévision Futurs Média (TFM), avait fait une intervention fort regrettable et mensongère arguant que les habitants de la Sicap Rue10 (129 familles dont 1165 personnes) ont quitté sans difficulté. Cette marche que nous sommes en train d'initier à l'instant même, est un démenti cinglant à cette déclaration teintée d'arrogance et de mépris vis à vis de nous. Nous avons été déguerpis par la SICAP en connivence avec L'ASPLS dans des conditions exécrables, inhumaines ».



La cité célibataire Sicap Baobabs qui compte deux cent deux (202) familles regroupant plus de mille neuf cents (1900) personnes compte faire face et ses habitants de menacer qu’ils continueront, leur plan d'action et de lutte