Station de déferrisation de l’eau à Dakar : VEOLIA remporte le contrat

Veolia, à travers ses filiales OTV et SADE, vient de remporter le contrat pour la conception et la réalisation à Dakar d’une station de déferrisation de l’eau, pour le compte de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES). Ce projet s’inscrit dans un vaste programme mené par la SONES qui vise à augmenter notablement la desserte en eau potable de Dakar et sa banlieue, tout en améliorant la qualité de l’eau distribuée. L’approvisionnement en eau de la ville de Dakar est assuré en partie par des forages dont les eaux sont caractérisées par une teneur en fer élevée. Ainsi, pour améliorer en particulier la qualité de l’eau distribuée en banlieue de l’agglomération dakaroise, la SONES a décidé la construction d’une station de déferrisation afin de traiter notamment l’excès de fer contenu dans les eaux des forages.

Veolia concevra et construira une installation capable de traiter 40 000 m3 d’eau par jour. Cette installation prévoit une aération de l’eau brute, un traitement physico-chimique, puis une filtration sur sable. Le traitement est complété par une désinfection au chlore produit sur site par électro-chloration. Ce contrat représente un chiffre d’affaires de 7,6 millions d’euros (4,9 milliards de francs CFA). Ce succès, le premier notamment pour OTV à Dakar, est une confirmation des ambitions de Veolia de se développer et d’accompagner durablement le secteur de l’eau et de l’assainissement au Sénégal.

« Nous attendons de Veolia qu’il soit un partenaire technique et un conseil pour contribuer à relever les défis de mise en œuvre de projets structurants dans le domaine des infrastructures et le respect de la qualité technique. Nous espérons que son expérience, tant au niveau régional qu’international, contribuera à la réussite de ce projet important pour la qualité de vie des citoyens de Dakar », explique Charles Fall, Directeur Général de la SONES.

Jean-François Nogrette, Directeur Général de Veolia Water Technologies, confirme : « Nous sommes fiers que la Société Nationale des Eaux du Sénégal nous ait choisis pour l’aider à offrir un meilleur accès aux services essentiels. Depuis 160 ans, Veolia s’engage pour que chacun ait accès à une eau de qualité tout en préservant cette ressource vitale. Nous sommes impatients de mettre notre expérience et nos solutions au service du bien-être des communautés de Dakar et de sa banlieue ».