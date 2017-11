Sportifs africains de l’année : Crépin Diatta (Sarpsborg) et Malang Diédhiou (arbitre, Sénégal) nominés par la CAF

La confédération africaine de football a révélé les sportifs et meilleures équipes de l’année. Ils seront récompensés à Accra lors du gala annuel de la CAF. Les catégories comprennent le joueur féminin de l'année, l'équipe nationale de l'année (hommes et femmes), le jeune joueur de l'année, l'entraîneur de l'année, le club de l'année et l'arbitre de l'année. Les gagnants seront décidés par les membres du comité technique et de développement de la CAF, du panel d'experts des médias de la CAF et des consultants indépendants en médias et en télévision. Pendant ce temps, seuls les membres du comité des arbitres de la CAF éliront l'arbitre de l'année. Le gala des prix aura lieu le jeudi 4 janvier 2018 à Accra, au Ghana.

Voici les nominés :

Joueur féminin de l'année

Asisat Oshoala (Nigéria et Dalian Quanjian)

Chrestina Kgatlana (Afrique du Sud et UWC Ladies)

Gabrielle Aboudi Onguene (Cameroun et Rossyanka)

Rutendo Makore (Zimbabwe et rhinocéros noirs)

Tabitha Chawinga (Malawi et Kvarnsvedens)

Équipe nationale féminine de l'année

Ghana U-20

Kenya

Nigeria U-20

Afrique du Sud

Zimbabwe

Entraîneur de l'année

Gernot Rohr (Nigéria)

Hector Cuper (Egypte)

Hugo Broos (Cameroun)

L'Hussein Amoutta (Wydad Athletic Club)

Mihayo Kazembe (TP Mazembe)

Équipe nationale de l'année

Cameroun

Egypte

Mali U-17

Nigeria

Zambie U-20

Club de l'année

Al Ahly

Mbabane Hirondelles

SuperSport United

TP Mazembe

Wydad Athletic Club

Joueur jeunesse de l'année

Eric Ayiah (Ghana et Charity Stars)

Krepin Diatta (Sénégal et Sarpsborg)

Luther Singh (Afrique du Sud & Braga)

Patson Daka (Zambie & Liefering)

Salam Giddou (Mali & Guidars)

Arbitre de l'année

Bamlak Tessema (Éthiopie)

Ghead Grisha (Egypte)

Janny Sikazwe (Zambie)

Malang Diedhiou (Sénégal)

Mehdi Abid Charef (Algérie)

Papa Bakary Gassama (Gambie)