Souvenir PA DIENG 1 AN

Pa, le souvenir que nous avons de toi est ardent et vivace. Une année déjà est passée… et aujourd’hui où l’on célèbre Serigne Fallou Mbacké, ton ami et vénéré guide, on va t’appeler Pa, car chacun des êtres que tu as côtoyés avait « SON » Pa Dieng, du seul sentiment que tu avais su tisser une relation privée et particulière avec chacun d’eux… Dans notre émotion, nous allons nous souvenir de tes qualités, et les évoquer pour les partager… Très Pieux, Courageux, Travailleur, Conciliant, Généreux, Agréable, Tolérant, Exigeant.

Nous célébrons ce jour en pensant aux prières que tu nous destinais, et qui étaient chargées de ce qu’il y avait de mieux pour nous, et des vœux paternels si forts. Que cela nous réussisse et nous porte! Merci de nous avoir rempli de la détermination à affronter les défis du Monde.



Tes enfants, tes épouses, tes neveux et nièces, tes amis auxquels tu manques…