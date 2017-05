"Soutien total" du Barça pour Messi

OFFICIAL STATEMENT: The Club expresses its support for Leo #Messi and his family: https://t.co/diZYgETW7Z pic.twitter.com/0B8s9d3fZr

Lionel Messi a eu une bonne et une mauvaise surprise mardi. La bonne lorsqu’il a vu débarquer dans la matinée son ex-coéquipier brésilien Ronaldinho à l’entraînement. La mauvaise lorsqu’il a appris, en début d’après-midi, que la Cour suprême espagnole confirmait sa condamnation à 21 mois de prison et son amende de 3,7 millions d’euros pour fraude fiscale. Un coup dur pour l’attaquant argentin du FC Barcelone, qui n’ira pas derrière les barreaux puisque sa peine est inférieure à deux ans.Dans ces conditions, difficile de préparer sereinement la finale de la Coupe du Roi, que les Blaugranas disputeront samedi soir contre Alaves. Aussi le club catalan a-t-il pris soin de ménager sa star en lui faisant part de son "soutien total" dans cette affaire impliquant également son père Jorge, qui a quant à lui pris 15 mois de prison. "Le FC Barcelone réitère une nouvelle fois son soutien total au joueur, à son père et à toute sa famille", a ainsi déclaré le porte-parole du FCB, Josep Vives."Le président Josep Maria Bartomeu a contacté Jorge Messi et toute sa famille pour leur répéter tout son soutien, a-t-il poursuivi. La famille s’est montrée très reconnaissante, non seulement pour le geste d’aujourd’hui, mais aussi pour le fait d’avoir reçu cet appui durant tout ce procès. Le club, parce qu’il ne peut en être autrement, continuera à soutenir le joueur, son père et sa famille." La réponse du quintuple Ballon d’Or, qui n’a pas réagi à cette condamnation, est attendue sur le terrain.