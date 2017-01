Soutenance solennelle : Le CESAG fête son premier docteur

Pour sa thèse M. Papa modou Ndiaye a discuté du thème « Facteurs et Risques dans la Gestion des Projets de Développement au Sénégal ». Une soutenance solennelle pour le premier DOCTEUR du CESAG qui a organisé une cérémonie pour le fêter. La soutenance a été dirigée par le PR Boubacar Baidari, Directeur Général du CESAG. Ce résultat est le fruit d’un fécond partenariat entre le CESAG et le Business Science Institute(BSI) dont l’objectif est d’offrir aux cadres de la région de l’Afrique francophone un programme doctoral exceptionnel. Ce programme innovant permet aux doctorant-managers, tous diplômés de MBA (ou d’un titre équivalent), de préparer un Executif Doctorate in Business Administration (EDBA) à partir de leur expérience managériale. Ce qui permettra de susciter une réflexion sur les problématiques managériales africaines actuelles pour impulser le changement de leur environnement et être les acteurs du développement.