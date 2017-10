Soumbedioune : Les cabanons d'un plongeur servaient d'auberge aux jeunes qui y entretenaient des rapports sexuels

Le plongeur Mamadou Lamine Diouf qui tient une activité de location de cabanons au bord de la plage de Soumbedioune de Dakar a été attrait hier devant le tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière de flagrant délit pour l'infraction d'incitation de mineurs à la débauche. En effet, le prévenu avait l'habitude de louer ses stands à des jeunes filles ou garçons de 16 ans qui sentaient le besoin d'entretenir des rapports sexuels une fois au bord de la plage.

Courant octobre 2017 vers les coups de 22h à 1h du matin, les nommés Omar Thiam avec sa petite amie, Babacar Khouma et sa copine Coumba Fall, tous des mineurs, ont été appréhendés en train d'entretenir des relations sexuelles, par des agents qui faisaient la ronde.

Conduits et auditionnés par les limiers, ils ont déclaré que le mis en cause Mamadou Lamine Diouf leur avait loué ces cabanons. Interpellé à son tour, ce dernier a nié les faits soutenant qu'il ne détient que des tentes non des cabanons.

Inculpé pour incitation de mineurs à la débauche, le plongeur a réitéré les mêmes contestations devant le tribunal où il a été attrait hier. Réprimandé par la parquetière, elle a demandé une application de la loi à son encontre.



Pour sa défense, Me Baba Diop a soutenu que son client a toujours nié avoir loué ce local. Cependant a dit la robe noire, il n'y a pas d'éléments objectifs pouvant montrer qu'il a l'habitude de le faire en dehors des déclarations des enfants. Sur ce, il a demandé la relaxe pure et simple ou la relaxe au bénéfice du doute. C'est le même souhait qu'a prononcé Me Abdoulaye Sène. Finalement, le tribunal a reconnu Mamadou Lamine Diouf coupable et l'a condamné à 2 mois assortis du sursis.