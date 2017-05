Souleymane Ndiaye (Chef de division bâtiment-génie civil et électronique à l'Asnd) : ' Actuellement, le marché est ravitaillé en fer normalisé "

Expert en audit énergétique dans les bâtiments et chef de division bâtiment-génie civil et électronique à l'Association Sénégalaise de Normalisation, Souleymane Ndiaye est d'avis que les risques d'effondrement de bâtiments devraient être considérablement amoindris avec les nouvelles mesures drastiques prises par l'État à travers l'arrêté ministériel du 30-88 du 29 février 2016. Un arrêté mis en vigueur le 29 août 2016 après une période de grâce de 6 mois, fait-il savoir.



'' L'Etat ne va pas lésiner sur les moyens pour sanctionner tous ceux qui vont outrepasser les exigences de l'arrêté susnommé '' dira-t-il notamment, avant de signaler que le marché Sénégalais est assaini et désormais approvisionné en fer normalisé. Ce qui constitue selon lui, une avancée non négligeable à mettre à l'actif du Président Macky Sall.



Rapellant la tenue en septembre dernier du conseil national de la consommation lors duquel les participants ont été capacités à distinguer le bon fer du mauvais, Souleymane Ndiaye se félicitera de cette avancée significative.



Des propos tenus en marge d'une rencontre politique organisée par l'ingénieur qui a récemment​ rejoint l'Alliance pour la République. Pour lui, rien que ce pan devrait amener les populations à davantage soutenir le Président Sall et tourner le dos à l'opposition. Souleymane Ndiaye a, par ailleurs, offert à une vingtaine d'associations de femmes, des foyers améliorés. '' J'ai choisi les foyers améliorés parce qu'ils permettent de lutter contre le déboisement, contre le réchauffement climatique non content de faire une économie d'énergie et de préserver l'économie ''.