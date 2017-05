Souleymane Ndéné Ndiaye : "Je ne suis en rien mêlé dans une affaire de voitures volées... La place de Khalifa Sall n'est pas en prison "

Interrogé par Dakaractu sur ses liens avec l'affaire des voitures volées qui a conduit Daouda Mbow le patron de NVA en prison, Souleymane Ndéné Ndiaye déclare : "Daouda Mbow je l'ai connu à travers son travail. Moi, je suis pas importateur de véhicules et je ne fais pas importer des véhicules. Vous pouvez vérifier au niveau de la Douane. Je n'ai jamais dédouané de voiture ni fait des procédures pour en faire sortir une du port. Je ne sais rien des activités commerciales de Daouda Mbow. C'est un jeune Sénégalais qui est parti de rien et qui s'est fait tout seul. C'est tout je sais de lui. En France il y a ce qu'on appelle escroquerie à l'assurance. C'est à dire des gens qui achètent leurs voitures, les conduisent jusqu'au Maroc ou un autre pays, ils les vendent et retournent les déclarer volées pour que l'assurance rembourse. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. Beaucoup de gens dans l'administration ont ce genre de problème. Ce qui est arrivé à Daouda Mbow peut arriver à tout le monde. C'est un honnête citoyen qui travaille dur pour s'en sortir. Je fais tout pour qu'il soit libéré. On l'a entendu dans le fond et on a déposé une demande de liberté provisoire.

Pour ceux qui pensent que j'ai délaissé le dossier Khalifa Sall, je réponds que ce n'est pas vrai. Je suis de ce qui pensent que la place de Khalifa Sall n'est pas en prison, mais à la mairie de Dakar pour gérer ses dossiers mais aussi auprès de ses collègues maires qui l'ont élu à des postes de responsabilité.

Mais on est au Sénégal, ce sont ceux qui sont les plus mouillés qui essaient de mouiller les autres".