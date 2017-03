Soudan du Sud : six travailleurs humanitaires tués dans une embuscade

Six travailleurs humanitaires ont perdu la vie dans une embuscade au Soudan du Sud, a annoncé ce dimanche l’ONU. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière frappant des humanitaires en plus de trois ans d’une guerre civile brutale.



« Je suis horrifié et indigné par le meurtre odieux hier [samedi 25 mars] au Soudan du Sud de six humanitaires courageux », a plus précisément déclaré dans un communiqué Eugene Owusu, du Bureau pour la coordination des Affaires humanitaires de l’ONU (Ocha).



« Au moment où les besoins humanitaires ont atteint un niveau sans précédent, il est totalement inacceptable que ceux qui tentent d’apporter de l’aide soient attaqués et tués », a-t-il insisté.



Tués par balle entre Juba et Pibor



Les travailleurs humanitaires évoqués dans son communiqué ont été tués alors qu’ils voyageaient en convoi depuis Juba, la capitale, vers Pibor, une ville de l’est du pays. Interrogé par l’AFP, l’Ocha n’a pas précisé pour quelle organisation travaillaient les victimes, ni leur nationalité.



D’après une source humanitaire travaillant dans le pays, il s’agirait de trois Kényans et de trois Sud-Soudanais travaillant pour une ONG locale. Leur voiture tout terrain aurait été stoppée sur la route par des individus non identifiés et les humanitaires auraient été « extraits de leur véhicule [puis] tués par balle », toujours selon la même source.



Troisième attaque d’humanitaires en un mois



Les humanitaires qui tentent de venir en aide à la population de ce pays sont régulièrement victimes de harcèlements et d’attaques. Les autorités les empêchent par ailleurs d’accéder à certaines zones, principalement celles tenues par l’opposition, peuplées en majorité de Nuers.



L’embuscade de samedi est la troisième attaque d’humanitaires depuis le début du mois. Et depuis décembre 2013, près de 80 d’entre eux ont été tués au Soudan du Sud d’après Ocha. Rien qu’en 2017, douze ont perdu la vie et au moins huit convois humanitaires ont été pris pour cible.



100 000 personnes souffrent de la famine



Le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile, marquée par de nombreuses atrocités et massacres, opposant notamment les troupes du président Salva Kiir, un Dinka, à celles de son ancien vice-président, Riek Machar, un Nuer.



Le conflit a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, déplacé environ 2,5 millions d’autres (soit environ un tiers de la population), et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Quelque 100 000 personnes souffrent actuellement de la famine, et au total, 5,5 millions de gens survivent grâce à l’aide alimentaire.