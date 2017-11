Sortie de Wade et AKN à Kaolack : L’Imam de la grande mosquée de Léona en colère

La récente sortie de Me Abdoulaye Wade et Ahmed Khalifa Niass à Léona Niasséne devant le nouveau Khalife, Cheikh Tidjane Oumaima Niass, contre le Chef de l’Etat Macky Sall, n’agrée par la famille du défunt Khalife Cheikh Ibrahima Niass. Son jeune frère, Cheikh Mouhamadou Arabi Niasse, imam Ratib de la Grande mosquée de Léona est monté au créneau pour fustiger la politisation des funérailles de son frère.

« Nous n’accepterons pas que des gens viennent pour des intérêts personnels et se servent des funérailles pour régler des comptes politiques. Pourquoi ont-ils attendu le rappel à Dieu de mon frère pour perturber sa quiétude ? Nous n’accepterons pas qu’un acteur politique vienne ici pour régler des comptes « a-t-il dit à la presse.

« Cela va cesser. Ils n’osent pas faire cela dans les autres Cités religieuses, il y a des limites à ne pas franchir » a-t-il menacé.