Sortie de Me Wade sur les marabouts et l’argent : Bara Dolly porte plainte contre l'ancien président

Serigne Bara Dolly Mbacké annonce une plainte contre Me Abdoulaye Wade. Une plainte qui sera déposée dans les prochains jours. Une décision qui fait suite à la sortie de Me Abdoulaye Wade qui s’est attaqué à l’actuelle classe maraboutique. L'ancien président n’a pas du tout été tendre avec les descendants des fondateurs des confréries qu’il accuse de ne pas suivre les pas de leurs aïeuls et de n'être préoccupés que par l’argent.