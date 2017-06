Son frère investi tête de liste Bby à Touba, Serigne Issakha Mbacké prend acte et gèle ses activités .

Fils de Serigne Cheikh Gaïndé Fatma et de Sokhna Bali, frère par conséquent de Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma (nouvellement investi tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar), Serigne Issakha Mbacké a choisi de câbler Dakaractu pour donner sa position par rapport à la nouvelle situation qui s'impose à lui.



Surpris mais complètement attaché à l'unité familiale, le Mbacké-Mbacké a décidé de geler l'ensemble de ses activités politiques pour ne pas gêner son frère. '' Je préfère observer une pause pour ne pas le gêner. Je peux avoir des positions politiques différentes, une orientation politique quelconque, mais je préfère les taire et je le dis publiquement pour que nul n'en ignore. ''





Entrepreneur de son état, Serigne Issakha Mbacké confie avoir été pris de court, mais estime légitime que ses collaborateurs lui accordent un temps pour se remettre de ses émotions et laisser son frère dérouler sans gêne sa feuille de route. Il dit leur donner rendez-vous plus tard...