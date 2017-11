Sommet Mondial des Femmes Leaders en Politique: Mimi Touré reçoit un prix pour son engagement.

Le Forum Mondial des Femmes Leaders en Politique s’est tenu à Rekjavick, capitale de Islande du 29 au 30 Novembre 2017 avec la participation de quatre présidentes en exercice, la toute nouvelle première ministre Islandaise (nommée durant le forum), 13 anciennes premières ministres et une centaines de ministres et parlementaires, toutes venues du monde entier. A cette occasion, Mimi Touré, ancienne première ministre du Sénégal a reçu un prix en reconnaissance de son engagement politique et pour le bon modèle qu’elle offre aux femmes et jeunes femmes en Afrique et dans le monde.