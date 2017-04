Soirée d'anniversaire à Paris : Wally Ballago Seck enflamme le Dock Pullman ( IMAGES )

La grande salle de Dock Pullman à Saint Denis (France) recevait ce samedi Wally Ballago Seck et le groupe Raam Daan. En soirée d'anniversaire, le chanteur a enflammé le public avec sa bouillante musique. Les sénégalais vivant dans la capitale française se sont offert une bonne partie de danse dans une salle de Dock Pullman noire de monde. La fièvre musicale était encore au rendez-vous, au grand plaisir des fans.Durant toute la soirée, Ballago a réussi à communiquer la joie et la bonne humeur. En face, les fans de Paris ont répondu présent. Presque tout le monde était débout, en pas de danse.Sur scène, l’artiste a encore passé en revue les morceaux de son riche répertoire. Toutes ses chansons phares ont été reprises, pour le bonheur des spectateurs. Wally a chanté DJiguène (la femme), Paradise, entre autres. Côté percussion, le batteur Mbaye Sy et Cie n’ont pu se retenir. Les fans ont rivalisé avec les danses Rass Guiss, Tass Sa Cheveux, Rigou Rigou, etc.La solitude s’est totalement oubliée, emportée par la forte sensation des sonorités distillées par les musiciens du Raam Daan. Ce fut vraiment une belle soirée d'anniversaire.