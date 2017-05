Sogue Diarisso : " Ce sont les événements tragiques de Centrafrique qui ont influencé la sortie de ce livre "

Rappeler l'origine africaine des religions monothéistes et par la même occasion révéler au grand jour comment l'Afrique a sorti l'humanité des ténèbres en s'appuyant sur la pensée de Cheikh Anta Diop, voilà le fondement même de l'ouvrage de Sogue Diarisso. L'AFRIQUE , MOÏSE et le MONOTHÉISME est un début de solution aux profondes divisions ethnico-tribales qui minent encore l'Afrique et étranglent l'unité du continent. Ce nouvel ouvrage de l'économiste qui transcende les âges pour trouver racine en Égypte, est une contribution de l'auteur en tant qu'intellectuel face à la crise qui secoue l'Afrique. Qui sommes nous? où sommes nous ? Où voulons nous aller? Des questions fondamentales pour que l'Africain n'ait plus à être complexé devant l'autre et ces prétendues grandes découvertes. Entretien...