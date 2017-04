Société nationale de recouvrement (SNR) : Un séminaire-atelier pour la révision de la loi 91-21

Face à la rigueur de la gestion, la maîtrise du recouvrement constitue un enjeu déterminé pour la continuité du service public, et c'est pour cela qu'un séminaire-atelier sur le thème « Devenir de la SNR » est organisé du vendredi 28 au Samedi 29 Avril 2017 à Dakar.

L’objectif visé à travers ce séminaire est de susciter une réflexion pour recueillir des propositions en vue de parvenir à la révision de la loi 91-21 et du décret 91-210 portant respectivement création de la SNR et approbation de ses statuts.

Depuis sa création par la loi 91-21 du 16 février 1991, dans un contexte d’assainissement financier de plusieurs banques en difficulté, la société nationale de recouvrement a marqué son action dans le recouvrement des créances des banques, objet de restructuration et d’autres portefeuilles de créances, s’y sont ajoutés. Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Mr Birima Mangara, présidait cette cérémonie tout en magnifiant le fonctionnement de la SNR il se dit convaincu que la Société Nationale de Recouvrement parviendra à l’objectif final compte tenu de la qualité des personnes ressources qui composent ce séminaire.