Situation politique : L'archevêque de Dakar invite aussi les hommes politiques à raison garder

L’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a présenté mardi à Tivaouane les condoléances de la communauté chrétienne du Sénégal à la famille de Seydi El Hadji Malick Sy, suite au rappel à Dieu du khalife général des Tidjanes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Accompagné de l’évêque de Thiès, André Guèye, et de plusieurs autres membres de la hiérarchie de l’Eglise, il a été reçu par Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, actuel khalife général des tidjanes.

Il a loué les qualités humaines du disparu et relevé la dimension sociopolitique des enseignements de « Al Makhtoum ». Il a formulé des prières pour le repos de l’âme du disparu, et a par ailleurs invité les hommes politiques sénégalais à assainir leurs relations et à se respecter les uns et les autres, « afin que le meilleur soit vainqueur dans les compétitions politiques, car seul Dieu octroie le pouvoir à qui il veut ».