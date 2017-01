Situation en Gambie : L'URD de Djibo Ka choisit l’option pacifique

La Direction Politique Exécutive (DPE) de l’Union pour le Renouveau Démocratique (URD), réunie sous la présidence de son secrétaire général le camarade Djibo Leïty Kâ s’est penchée sur la situation politique internationale marquée par les suites de l’élection en Gambie et les relations sénégalo-israéliennes. S’agissant du premier point, la DPE dit s’inscrire parfaitement dans l’opinion dominante qui se trouve être celle du président de la République qui l’a exprimée à maintes occasions : solution pacifique, par la reconnaissance de sa défaite par le président sortant et négociations entre Gambiens.



« Cette position, qui est portée par le Sénégal, la CEDEAO et l’ensemble de la Communauté internationale suppose que tous les acteurs de la crise, en Gambie même, donnent suite aux efforts entrepris pour les aider » lit on sur la note.



Quant aux relations entre le Sénégal et Israël, la DPE s’est d’abord arrêtée sur la résolution et la constance de notre pays sur la question israélo-palestinienne. Cette position constante du Sénégal, que le président de la République a parfaitement clarifiée, doit être soutenue et expliquée indique le communiqué. « Elle fonde littéralement notre diplomatie au Proche et Moyen-Orient et nous paraît d’autant plus solide qu’elle est celle de l’Organisation mondiale et de toutes les nations éprises de paix et de justice ».



Sur le message de nouvel An, la DPE, salue l’un des passages phares du texte, la réduction de 10 % du prix de l’électricité. « Cette mesure est d’autant plus importante qu’elle touche aussi bien l’entreprise créatrice de richesses que le dernier des ménages » ajoute la même source.

La DPE de noter pour finir qu’il s’agit là de l’une des décisions les mieux à même de réaliser l’émergence pour laquelle il travaille et invite à travailler, vu sa portée à la fois sociale et économique.