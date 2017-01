Situation économique et financière : Le taux de croissance du Sénégal supérieur à 6%

Le taux de croissance du Sénégal est supérieur à 6% pour une deuxième année consécutive. Une annonce faite ce vendredi à Dakar par le Ministre Amadou Ba qui présidait la rencontre relative à la Réunion de Concertation entre le Secteur privé et le Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan. Rencontre au cours de laquelle le privé se dit rassuré de la transparence des échanges avant de souhaiter une plus large concertation dans d’autres secteurs.