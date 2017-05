Situation carcérale : Les détenus de Koutal sollicitent la clémence du Chef de l’Etat, et la révision de l’octroi des grâces présidentielles

L’Association pour le Soutien et la Réinsertion Sociale des Détenus (ASRED) a transmis à notre rédaction une lettre des détenus de Koutal. Ces derniers sollicitent la clémence du chef de l’État pour des raisons humanitaires. « Nous, à qui la justice a décerné de longues peines, nous demandons à ce que notre situation soit prise en compte par les autorités de ce pays » lit-on sur la lettre des détenus.



Au nombre de 244 dont 7 Maliens, 11 Nigériens et 1 burkinabé, ces derniers de reconnaître avoir fauté et demandent au président de la République de leur accorder une seconde chance.



Par ailleurs, l’Asred a demandé au chef de l’État d’édifier les détenus et leurs familles sur son devoir de grâce car depuis le 04 avril, ces dernières indique-t-elle défilent au siège pour être édifiées.



« Les familles des détenus demandent la clémence du chef de l’État pour leurs progénitures qui purgent de longues peines et qui, depuis, ne bénéficient ni de la grâce présidentielle, ni de la liberté conditionnelle » lit-on sur la note de l’ASRED qui attire également l’attention du chef de l’État sur la manière dont la grâce est accordée à certains détenus.



