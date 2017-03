Situation alimentaire et nutritionnelle régionale : Un léger mieux dans les pays du CILSS

Dans le cadre de la veille stratégique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest, des pays de la CEDEAO sous l’égide du CILSS se sont réunis ce matin à Dakar pour un bilan définitif de la campagne. Une occasion donc, pour examiner la situation alimentaire et nutritionnelle dans les 17 pays membres.

Cette concertation technique régionale devrait à l’issue, permettre d’actualiser les résultats sur la sécurité alimentaire et d’alerte précoce afin de prévenir les risques d’aggravation de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle qui prévaut dans certaines zones de notre espace jusqu’à la période de soudure prochaine.

Selon Amadou Mahamadou, coordinateur du programme régional d’appui à la lutte contre la désertification, chacun des pays, après des enquêtes et des analyses complémentaires, a présenté le bilan définitif de la campagne afin de valider les résultats. Le bilan selon Mahamadou, à la lumière des prévisions pour l’année issue de la rencontre de Novembre, donnait des résultats assez bons.

Le Directeur de cabinet du ministre de l’environnement et du développement durable, Souleymane Diallo, a révélé que la situation globalement est satisfaisante même si des problèmes persistent dans des zones à risque et vulnérables.

«Ce sont des zones vulnérables, politiques qui sont affectées par Boko Haram par exemple au Nigeria, au Niger et une partie au Nord du Mali. Les populations dans ces zones n’ont pas pu effectuer normalement leurs activités, donc des difficultés persistent là bas. Lors du dernier atelier de Cotonou, nous avons remarqué qu’il y avait même 1,8 million de personnes en insécurité alimentaire dans la zone du Nigeria ».

Pour le cas du Sénégal, la situation est globalement satisfaisante, a dit aussi M Diallo. Le bilan céréalier est satisfaisant; au Sénégal il n’y a que la production arachidière qui a connu une légère baisse de 5%. Malgré les difficultés quand même, la situation alimentaire est satisfaisante »