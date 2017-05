Silence Mamadou Elimane! La vent de l'histoire a tourné

Voilà un homme qui était adversaire de l'APR à la présidentielle de 2012. Aux législatives de juin 2012 il avait voté contre Benno en soutenant une liste adverse. officiellement il dit qu'il a rallié l'APR mais sans jamais avoir soutenu sincèrement le parti. Il n'a jamais voté pour l'APR même après son ralliement car aux locales de 2014 il avait sa liste parallèle. Durant le vote référendaire de mars 2016 sa position était floue.

Il ne s'est jamais impliqué dans les activités de massification du parti depuis son soit-disant ralliement.

Il flirte même en secret avec Bamba FALL qu'il rencontre tous les jours à des endroits que nous connaissons à Dakar ; ce qui n'est pas surprenant vu sa proximité avec Khalifa SALL. En réalité Mamadou Elimane KANE par ses agissements veut être poussé à la sortie. Il s'active comme un beau diable pour faire du chantage et avoir des subsides pour redresser son entreprise en difficulté. Mamadou Elimane KANE est un nostalgique du passé. Il fait au fouta un travail de sape pour destabiliser les bases du parti APR notamment à Thilogne en politisant l'implantation de la brigade de gendarmerie. Cela est une indignité pour quelqu' un qui se dit responsable car une gendarmerie est nationale et appartient au peuple. Aucun homme politique ne doit essayer de la décrédibiliser.

Les agissements subversifs de ce Monsieur sont démasqués. Sa roublardise ne trompe personne et les vrais militants APR ont compris ce double jeu. Tout ce qui l'intéresse ce sont ses intérêts crypto-personnels. Les Bosseyabes ne sont pas dupes. Le bossea a tourné résolument la page sombre de son passé politique. En assemblée générale à Agnam les responsables ont appelé les cadres, les jeunes les femmes et tous les militants à se plier à la volonté du Président de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yaakar Macky SALL

Aussi tous les cadres, les responsables, les jeunes, les femmes et les militants APR du Bossea soutiendront sans réserve les choix du Président Macky SALL pour les candidatures aux legislatives et s'engagent à voter massivement les listes de BENNO BOKK YAKAAR.



Les jeunesses aperistes du BOSSEA et de THILOGNE