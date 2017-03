Signature d'une convention de concession et sous concession : Yoff obtient désormais son quai de pêche

Le ministre de la pêche a présidé la signature d'une convention de concession et de sous concession du quai de pêche. La cérémonie marque le démarrage effectif de l’exploitation de l’infrastructure de la pêche nouvellement construite et inauguré dans la commune. Rajoutant, il affirme : « Je rappelle que nous avons investi 400 millions dans ce quai de pêche. Le 31 Décembre 2016, la contribution d’exportation s’élève à 204,43 milliards de francs CFA faisant de la pêche le premier poste d’exportation au Sénégal. S’agissant de la sécurité nutritionnelle, la pêche contribue à plus de 70% de nos besoins nutritionnels, emploie plus de 600 000 personnes de façon directe. Yoff compte 784 pirogues soit 20% du parc régional sur 4812 pêcheurs, 285 femmes transformatrices ». Ainsi, le ministre de la pêche Omar Gueye a déclaré que les quantités remorquées Yoff sont estimées à 16 400 tonnes d’une valeur commerciale d’environ 11,5 milliards de francs CFA soit 28% de débarquement de la région de Dakar. Sur ce, après déduction des charges d’exploitation, le bénéfice est réparti comme suit 20% reviendra à la commune, 20% au GIE interprofessionnelle, 10% pour la formation des membres du GIE, 45% pour les fonds de réserve, 5% pour l’appuie de la gestion de la ressource