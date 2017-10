Sidiki Kaba dans la sous-région, Kaboré déjà chez nous, Faure Gnassingbé attendu samedi... DAKAR DIPLOMATIQUEMENT RECONSTRUIT !

De son agenda de début d'exercice, on retiendra des visites dans la sous-région comme s'il fallait faire prospérer cette triptyque qu'il s'est appropriée :" diplomatie de bon voisinage, diplomatie de développement économique et diplomatie de souveraineté. ''





Telles que les choses se passent, on peut penser que le voisinage a du répondant. Ce vendredi, le Président Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré était dans la capitale Sénégalaise. Samedi, ce sera au tour de son homologue Togolais Faure Essozimna Gnassingbé d'être l'hôte du Président de la République.





Ce rapprochement, visiblement encouragé par l'attitude du nouveau patron de la diplomatie Sénégalaise renferme bien des secrets. Le moins ésotérique demeure cette nécessité de se donner un coup de main entre États afin de juguler cette menace que représente le terrorisme. Mais aussi, les pays de la Sous-région, n'ont-ils pas besoin de rendre plus fluides leurs relations pour en tirer économiquement profit ?...