Sicap Mbao-Darou Salam : L’Imam Mbaye Diop égorgé par son propre fils

Un drame s’est abattu sur la famille Diop à Sicap Mbao, au quartier Darou Salam. Le père de famille, aussi Imam du quartier a été égorgé par son fils Mansour, communément appelé « Sora ». La tragédie a eu lieu en début d’après midi. Le mis en cause, décrit comme dérangé mentalement, a pris la fuite après son forfait. La Gendarmerie qui a procédé aux enquêtes d’usage a embarqué quelques membres de la famille au poste. Une garde à vue afin d’éclairer encore plus leur lanterne sur les causes du geste du fils indélicat.