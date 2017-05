Seydou Guèye, porte parole de l'APR : " il n'y a pas de cas Khalifa Sall , il y a un dossier en justice "

Khalifa Sall est un prévenu sur l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, ce qui est différent d'un condamné. Une précision de Seydou Guèye qui parle de Khalifa Sall en tant que dossier en justice pour détournement de denier public. Et ça, c'est un fait et il appartient au maire de Dakar d'apporter des éléments de sa non culpabilité...