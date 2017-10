Seydina Diagne, Sg du Cnoss : "La manipulation tue le sport"

Seydina Diagne, secrétaire général du Comité national olympique et sportif du Sénégal (Cnoss) est revenu sur la question des paris truqués, un phénomène qui prend de l'ampleur et menace de mort le sport. C'était à l'occasion d'un atelier organisé par Interpol et le Cio sur l'intégrité dans le sport.