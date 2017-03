Seydi Gassama répond au Procureur : « Celui qui discrédite la justice, c’est le Président Sall »

Le Directeur de « Amnesty Sénégal » Gassama Seydi, à la suite de la conférence de presse du procureur Bassirou Guèye, a laissé entendre qu’il était déçu par ce dernier. Sur les menaces du maitre des poursuites qui affirme que des juges sont discrédités, Seydi Gassama de chercher la faute ailleurs. « Je lui dis que non, celui qui les discrédite et terni leur image, c’est celui qui choisit d’activer le procureur de façon sélective. Lorsque le Président, à qui l’IGE, l’OFNAC, transmettent des dossiers et lui ne choisit de transmettre que les dossiers de ceux de l’opposition, alors les sénégalais doivent se poser des questions sur l’indépendance de la justice. Pourquoi transmettre le dossier de Khalifa Sall et mettre sous le coude celui des autres. C’est cela notre combat » a-t-il dit...