'' Serigne Touba a créé Dieu ! '' : CE BLASPHÈME QUI SUSCITE L’ÉMOI À TOUBA...

Depuis quelques jours, c'est l'émoi et la consternation à Touba. De jeunes Mourides, soutenus par des adultes tapis dans l'ombre soutiennent une thèse religieusement affreuse et tentent, par tous les moyens de l'étayer. Cette thèse, c'est celle-ci : '' Serigne Touba a créé Dieu ''. Parmi les défenseurs de la thèse, un Mbacké-Mbacké, fils d'un grand chef religieux mouride. Depuis, Touba souffre et réagit, à travers des structures comme Khoudamoul Khadim' '' de Serigne Amsatou Mbacké Ibn Serigne Abdou Lahad, '' Kouratoul Ayni '' , ''Jamyatou' Jamyatou Akhadimoul Minanil Baaqil Khadim, l'Académie de Darou Miname, '' Al Wafa '' de Darou Moukhty.



Au cours d'une rencontre tenue à Dakar et plus précisément à Massalikoul Jinaan, un réquisitoire a été servi à l'encontre de ces jeunes et groupes de personnes qui se perdent dans des déclarations qui n'ont rien à voir avec les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. ''Ce sont des enfants sans éducation religieuse de base, sans encadrement qui distillent ces contrevérités, ces insanités, ces blasphèmes ahurissants qui sont complètement étrangers au mouridisme.



Un autre réquisitoire a été réservé aux Wahhabites. L'Etat a d'ailleurs été interpellé sur la question. Selon Serigne Amsatou et collaborateurs '' la paix au Sénégal ne tiendra qu'à un fil si des discours réfractaires aux confréries sont distillés impunément par de tels groupes de personnes ''.



Ont pris part à la rencontre plusieurs chefs religieux, hormis Serigne Amsatou, dont Serigne Kosso Mbacké Ibn Serigne Mountakha, Serigne Khalil Mbacké Ibn Serigne Moustapha Absa, Serigne Abô Kébé Ibn Sokhna Astou Walo, Serigne Fallou Fall Ibn Serigne Cheikh Aliou Fall Mbaor, Serigne Abô Mbacké Ibn Cheikh Abdou Bakhé, Abdallah Fahmi etc....