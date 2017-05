Serigne Saliou Amar repose désormais à Keur Goumack à Diourbel

Décédé en France, Serigne Saliou Amar repose désormais à Diourbel et plus précisément à Keur Goumack. L'inhumation a eu lieu juste après la prière du vendredi. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement. C'est le cas de Youssou Ndour qui a partagé le même véhicule avec l'homme d'affaires et éploré père Cheikh Amar. Des chefs religieux ont aussi été aperçus. C'est le cas de Serigne Moustapha Abdou Lakram.