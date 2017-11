Serigne Pape Malick Sy : « Comment sa conversion à l’Islam a changé le boxeur Mike Tyson »

Ce jeudi, de la tribune de la cérémonie officielle en prélude au Gamou, le porte-parole du khalife général des Tidianes a axé son discours sur l’éthique telle que enseignée par le prophète de L’Islam.

Serigne Pape Malick Sy a rappelé que de grands poètes français comme Alphonse de Lamartine ont loué « la beauté morale » de Mohamed (P.S.L.) chanté dans les vers du romantique comme « plus qu’un homme, mois qu’un dieu, un prophète ».

Pour exemple, cite le marabout : « Avant, le boxeur Mike Tyson remportait presque tous les combats qu’il livrait. Quand celui-ci s’est converti à l’Islam, il accumulait les revers. Une fois, on lui a posé la question pour savoir le pourquoi de ses défaites multiples. Il a expliqué que c’est parce qu’il devenait moins agressif face à l’adversaire. Car, il était devenu plus humain grâce aux valeurs islamiques ainsi assimilées ».