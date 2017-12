Serigne Moustapha Sy: "Quand un ministre de l'Inférieur et un gardien de la Confusion tiennent un pays, l'heure devient grave (...) Je suis le tombeur d'Abdou Diouf et je sais comment accélérer la chute de Macky Sall"

Le responsable moral des Moustarchidines a tapé du poing sur la table. Animant une conférence religieuse au lendemain du Gamou, Serigne Moustapha Sy a mis en garde contre les dérives d'un ministre de l'Inférieur (sic) et d'un gardien de la Confusion (sic). Comme pour avertir l'actuel président de la République du Sénégal, le guide religieux a révélé etre à l'origine de la chute de nombre de chefs d'Etat. Il a ainsi cité le nom d'Abdou Diouf, de Wade, de Yahya Jammeh, de George Bush et de Marine Le Pen. Selon Serigne Moustapha Sy, les "armes mystiques" pour faire tomber Macky Sall sont là et pourraient bien être utilisées si le besoin se fait sentir.