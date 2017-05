Serigne Mountakha Mbacké réconcilie Serigne Khassim Mbacké et Mbackiyou Faye...

Serigne Mountakha Mbacké était à la mosquée Massalikoul Djinane ce dimanche. Le bras droit du Khalife général des mourides y était pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ce lieu de culte. Le dignitaire mouride a profité de l'occasion pour faire taire les querelles entre le marabout Serigne Khassim Mbacké et l'homme d'affaires Mbackiyou Faye. Le sage a demandé au premier de présenter ses excuses au second. Serigne Mountakha Mbacké ne s'est pas arrêté là. L'émissaire du Khalife général des mourides a promis de renouveler la même démarche entre Serigne Khassim Mbacké et Cheikh Bass Abdou Khadre accusé à tort de conduire avec opacité les travaux de la mosquée Massalikoul Djinan.