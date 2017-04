Serigne Mor Mbaye, psychologue, sur l’incendie au Daaka : « Avec un Etat croupion, le massacre va continuer »

L’incendie au Daaka de Médina Gounass, rangé encore une fois dans le lot de ce destin tragique qui est à l’origine de tous les malheurs, devrait être analysé sous un autre angle. Et, selon le psychologue Serigne Mor Mbaye, le drame ne fait que traduire, une fois de plus, la faille de l’Etat. Un Etat, non préventif qui ne fait aucun effort pour développer des modèles et des valeurs qui fondent un développement. Médina Gounass, n’est rien d’autre qu’une mauvaise gestion, à l’instar du naufrage du bateau le Joola, des nombreux morts sur les routes pendant de grands rendez-vous religieux (magal, gamou, etc.), assure-t-il dans Sud Quotidien.