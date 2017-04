Serigne Modou Bousso Dieng : " Que certains disent qu'il est possible de gagner le Sénégal sans gagner à Touba nous fait mal ''

Dans le cadre des activités préparatoires aux prochaines élections législatives et présidentielle, la section de Touba du '' Collectif des Jeunes Chefs religieux du Sénégal '' a organisé, ce lundi, une rencontre de mise à niveau à laquelle ont pris part plusieurs dizaines de marabouts issus des familles de '' Cheikhs '' habitant la cité religieuse de Touba. L'objectif, a expliqué le coordinateur, était de lutter contre la propagation de certaines déclarations qui deviennent de plus en dogmatiques. C'est le cas, dit-il, de celle-ci : '' on peut gagner le Sénégal sans gagner à Touba'' à la place de " qui gagne Touba gagne le Sénégal ''.



Serigne Modou Bousso Dieng de marteler qu'il est devenu urgent d'uniformiser le vote mouride . '' Les populations doivent parvenir à harmoniser leurs visons et avoir les mêmes comportements politiques. Elles doivent parvenir à percer ce mystère qui se cache derrière la volonté non ésotérique de Touba. C'est Touba au vu de sa position religieuse et géopolitique qui doit donner la voie à suivre. Le monde mouride doit être solidaire. C'est dans cette perspective que nous avons décidé de faire une tournée de 28 jours dans la cité pour prendre langue avec les populations, car il n'est pas possible de faire le Sénégal sans la main de Touba. ''

La rencontre qui s'est tenue à Gare bou maq est, selon les organisateurs, le premier jalon posé avant les futures joutes électorales.