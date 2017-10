Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'éducation nationale : " Le président Macky Sall a doté entre 2014 et 2017 toutes les écoles élémentaires de plus de 8 millions de manuels et livrets d'activités de français, de mathématiques et d'éducation aux scien

En marge de la cérémonie de lancement du projet pour la préservation des manuels scolaires (Prémas) à l'école élémentaire Serigne Aliou Cissé de Sam Kaolack, le ministre de l'éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam a déclaré que le Sénégal accorde une place importante à la promotion des manuels scolaires.

" Son excellence le président Macky Sall a doté entre 2014 et 2017 toutes les classes des écoles élémentaires, du cours d'initiation au cours moyen deuxième année, de 8 millions 200 mille manuels et livrets d'activités de français, de mathématiques et d'éducation aux sciences et à la vie sociale. Ces manuels ont été distribués gratuitement aux élèves pour un coût total de plus de 10 milliards de F CFA. Un tel effort de dotation sur 3 ans de tous les élèves du Sénégal en manuels scolaires n'a jamais été entrepris par notre pays. "



Pour Serigne Mbaye Thiam, l'État du Sénégal travaille "avec exigence et détermination au développement du capital humain qui est à la fois condition et facteur indispensable d'émergence de notre pays".



Au delà de la cérémonie de lancement du projet pour la préservation des manuels scolaires en partenariat avec la coopération canadienne, le ministre dans le cadre de son programme, a aussi inauguré le bloc scientifique Joseph Turpin de l'école Dialagne et la nouvelle inspection d'académie de kaolack. Il a également visité le centre régional des personnels de l'éducation.