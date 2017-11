Serigne Hady Sy, président du Mouvement TANN: "Macky Sall mérite l'estime que lui voue Tivaouane"

Le marabout et homme politique Serigne Hady Sy ne sera pas en reste dans l'accueil chaleureux que la ville sainte de Tivaouane va accorder à Macky Sall. Le président du mouvement "TANN" s'inscrit dans la même dynamique que le Khalif Général des Tidianes et entend déployer les gros moyens pour que le chef de l'Etat se sente chez lui dans la cité de Maodo. C'est d'autant plus légitime pour Serigne Hady Sy, que pour lui, Macky Sall mérite toute l'estime que lui voue Tivaouane. Selon le président de TANN, la ville sainte ne fait que rendre au chef de l'Etat la monnaie de sa pièce.