Serigne Fallou Fall Mbaor : « Assane Diouf est déclaré Persona non grata à Touba. S’il met les pieds ici, il ne sortira pas vivant »

Le marabout Serigne Fallou Fall Mbaor est très remonté contre Assane Diouf après la sortie de ce dernier insultant le porte-parole du Khalife des Mourides.

Selon le marabout Baye Fall, Assane Diouf est un fou impoli mais son impolitesse va s’arrêter avec cette sortie. Serigne Fallou Fall Mbaor de dire que Assane Diouf est déclaré persona non grata à Touba et s’il essaie de mettre les pieds dans la ville sainte, il ne sortira pas vivant. Il a juré sa déclaration et promet de mettre ses menaces en exécution.

Regardez