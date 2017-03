Serigne Cheikh Tidiane Sy… Pour toujours (Oumou Wane)

Il n’y en aura pas d’autres comme lui ! Ce jeudi 17 mars 2017, nous nous sommes tous réveillés attristés car un soleil venait de s’éteindre. À la famille de Serigne Cheikh Tidiane Sy, à la confrérie des tidianes, à ses amis et à toutes celles et ceux qui lui sont proches, je transmets mes sincères condoléances et l’assurance renouvelée de mes fraternelles pensées. Serigne Cheikh Tidiane Sy s’en est allé, rappelé à Dieu dans la nuit, serein et digne comme il a vécu. Son extraordinairement longue et féconde existence a pesé d’un jour nouveau sur le présent et l’avenir de notre pays.







Je pense aussi aujourd’hui à feu mon père qui a connu Serigne Cheikh Tidiane Sy au cours de ses études secondaires. Le Seigneur lui a fait la grâce de le rencontrer et d’être son ami même si son compagnon de tous les jours était l’actuel khalife général des tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy "Al Amine", (sur la photo) à qui je formule mes vœux pour la réussite de sa mission sacrée.







Maman, que Dieu lui prête longue vie, me rappelait encore ce matin, que le soir de ma naissance, Serigne Abdoul Aziz Sy "Al Amine", dinant à la maison, souhaita se retirer plus tôt, sentant que ma mère était sur le point de me mettre au monde. Dès qu'il prit congé mon père amena maman au dispensaire et je naquis dans la voiture. Je peux penser que je lui dois la vie car s’il était resté une minute de plus, la pudeur de ma mère qui ne voulait montrer aucune souffrance m'eut peut-être été fatale.







Toute sa vie Serigne Cheikh Tidiane Sy a voulu être un homme de dialogue et de paix. Il restera une figure symbolique et prophétique pour tous les hommes et femmes épris de justice et de liberté.



Surdoué et précoce, Serigne Cheikh comme on l’appelle affectueusement, revendiquait «une fidélité sans faille aux enseignements de Serigne Babacar Sy», son père qu’il prend pour «seul et unique maître spirituel». Le Pays tout entier pleure aujourd’hui un Sénégalais d’exception, un guide spirituel audacieux qui s’est affranchi du sectarisme religieux, pour contribuer en homme d’ouverture au rayonnement de l'lslam dans le monde : « Apprendre ses devoirs religieux et les mettre en pratique n’exclut nullement les travaux manuels et d’esprit qui conduisent à l’amélioration du sort de l’humanité » pensait-il.







Une voix d’audace et de sagesse



Par la force de ses convictions et de ses idées, par sa puissance intellectuelle, autant que par son optimisme et sa foi, Serigne Cheikh Tidiane Sy restera comme un père spirituel dans notre mémoire collective. Adepte du renouveau mondial, de l’innovation et de la modernité, il croyait dans les chances de l’Afrique à condition de les provoquer et fut lui-même un entrepreneur émérite. Écrivain, ambassadeur par le passé, entrepreneur à multiples casquettes, sa courtoisie légendaire n’eut d’égale que sa sagesse politique.



Pour sûr que ce grand intellectuel mystique, voyant et visionnaire, manquera cruellement désormais au débat national, même si depuis son accession au khalifat en 2012, il n’est pas apparu au grand public.



À l’heure du "Tout Va Mal", ou du rien ne va plus, dans un dialogue politique moins basé sur les idées que sur le déballage médiatique où seules les phrases assassines fusent, soyons reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles Serigne Cheikh Tidiane Sy nous a couvé de son amour et de sa foi. Comme pour lui, la confiance en l’avenir nous apportera peut-être réconfort et consolation.







Sûrement suis-je trop utopiste, mais ne faut-il pas l’être un peu pour demeurer créatif ? Après tout, le continent africain va doubler sa population dans les 30 prochaines années et l’Afrique possède 30% des réserves mondiales de matières premières minérales. Par conséquent et vu l’état du monde, le seul état qui peut et doit rester optimiste, c’est l’état d’esprit !





Merci infiniment pour vos enseignements, très regretté Serigne Cheikh, nous garderons de vous, le souvenir d'un homme qu'on aimait.





Oumou Wane



Présidente africa7