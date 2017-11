Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy al Amine, président du Comité scientifique du Symposium du Mawlid: "Le développement des cités religieuses doit partir des cités religieuses elles-mêmes"

Le Mawlid, c'est des moments de recueillement, de chants religieux à l'honneur du prophète Mouhamed et du message du Khalif à l'endroit des fidèles et des politiques. C'est aussi un cadre propice d'échanges entre intellectuels pour trouver des solutions à des problèmes donnés. D'où le sens du symposium qui cette année se penchera sur le thème: "Les cités religieuses: pôles de spiritualité, de développement et de cohésion sociale". Accroché à la conférence de presse du comité d'organisation du Mawlid, le président du comité scientifique dudit symposium qui se tiendra cette année le 25 novembre prochain a accepté de déchiffrer pour Dakaractu la pertinence de la thématique de cette année. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy al amine a aussi révélé qu'à l'issue des travaux, une synthèse sera mise à la disposition des autorités qui en feront l'usage qu'elles voudront. C'est dire, à en croire Serigne Cheikh al amine, que les cités religieuses entendent jouer le premier rôle dans les politiques de développement les concernant.